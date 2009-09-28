Виробництво горілки в Україні впало на 60%

Керівники лікеро-горілчаних компаній заявляють, що чергове підвищення акцизів на алкоголь загрожує повним розвалом галузі.

Зокрема, в інтерв`ю «Инвестгазете» директор із правових питань ЛВЗ «Хортиця» Геннадій ВАСЮКОВ заявив: «Якщо акцизи підвищать цього року ще раз, вже до кінця року ми зіткнемося з повною тінізацією ринку». При цьому він зазначив, що банки перестали кредитувати галузь. Відкрити нову кредитну лінію зараз практично неможливо, при цьому мета кредитування не так важлива, розповів Г.ВАСЮКОВ.

За словами директора асоціації «Укрводка» Івана ЖОЛНЕРА, за 8 місяців 2009 року підприємствами горілчаної галузі вироблено лікеро-горілчаної продукції на 8% менше, ніж за відповідний період 2008 року. Тим часом, уже в липні-серпні місяці зафіксовано зниження обсягів виробництва майже на 60%. У першому півріччі горілку виробляло 61 підприємство, а в серпні – тільки 35, повідомив І.ЖОЛНЕР.

«Загальновідомим є факт простою в цей період практично всіх виробників галузі через відсутність попиту на продукт за такою вартістю», - зазначив О.ЖУГІН, генеральний директор ТОВ "Альтера груп" (виробництво й дистрибуція лікеро-горілчаних напоїв: ТМ "PULSE", "Артемівська", "Білий налив").

Вже зараз керівники банків відмовляються коментувати питання кредитування й заборгованості алкогольних компаній.

Банки можуть стати каталізатором банкрутств найбільших алкогольних виробників. Збільшені платежі за акцизами поставлять під питання обслуговування кредитів горілчаними компаніями. Наразі банки, страхуючи ризики, значно підвищили свої вимоги до виробників – більш ніж на 50% збільшили ставки кредитування, посилили вимоги до застав. Крім того, скоротилася кількість банків, здатних кредитувати великий бізнес.

Як повідомляв УНІАН, із 1 липня 2009 року акцизну ставку на спирт підвищено з 21,5 грн. до 34 грн. за 1 літр. До кінця року ставка акцизу на 100% спирт може зрости до 50 грн. за 1 літр. За інформацією ЗМІ, цю пропозицію на засіданні парламентського комітету з питань бюджету було відхилено, але вже до кінця 2009 року уряд може представити новий законопроект. Вірогідність цього зростає, якщо взяти до уваги, що нові акцизи повинні стати інструментом підвищення соціальних стандартів. "Ми пропонували підвищити соціальні стандарти, збільшивши акцизи на сигарети, горілку та інші "шмурдяки". Ми могли б додатково отримати в 2009 році 6 млрд. грн. і направити їх на підвищення прожиткового мінімуму, пенсій та зарплат", - заявив депутат від фракції БЮТ, заступник голови Бюджетного комітету Олег ЛЯШКО.