Долар на міжбанку впав

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4510/8,4765 грн./дол., на 11.00 ціни зросли – 8,4630/8,4880 грн./дол., а на 12.00 впали до 8,4480/8,4615 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,4230/8,4380 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2793/0,2808 грн./рубль, на 11.00 ціни піднялися до 0,2797/0,2814 грн./рубль, а на 12.00 звузився спред – 0,2797/0,2807 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни знизилися до 0,2790/0,2799 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся і склав 30,1450 рублів за долар (+0,0875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4609/1,4611 дол./євро, а на 15.00 зросли до 1,4646/1,4648 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,3325/12,3780 грн./євро, на 11.00 ціни пішли вгору – 12,3570/12,3990 грн./євро, а на 12.00 концентрувалися в діапазоні 12,3570/12,3810 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні знизилися – 12,3335/12,3540 грн./євро.