На Закарпатті 14-річна школярка впала в алкогольну кому

На Закарпатті 14-річна школярка отруїлася алкоголем, наразі дівчинка в комі.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, до Мукачівського райвідділу ГУМВС надiйшла інформація з приймального вiддiлення Мукачiвської обласної дитячої лікарні про те, що до них у тяжкому стані потрапила школярка однієї з шкіл району.

Як діагностували лікарі, дівчинка на момент, коли потрапила до лікарні, перебувала у алкогольній комі, в неї спостерігалася алкогольна iнтоксикацiя.

Наразі, за даними правоохоронців, за життя школярки, котра отруїлася алкоголем, все ще борються лікарі. У той же час міліція з’ясовує, що саме вживала дівчина і чи не має інших постраждалих.