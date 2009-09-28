Київський готель «Братислава» купила донецька компанія

Фонд державного майна України (ФДМ) 25 вересня поточного року провів конкурс за принципом аукціону з продажу контрольного пакету акцій (51%) ВАТ "Готельний комплекс "Братислава".

Про це повідомляється на офіційному сайті Фонду держмайна.

Згідно з наданою інформацією, до участі в конкурсі було допущено ТОВ "Прайветінвестмент", ТОВ "Пластторгсервіс" і ТОВ "Тект-трейд".

За результатами торгів переможцем конкурсу визначено ТОВ "Прайветінвестмент" (Донецьк), яке запропонувало за пакет акцій готелю "Братислава" 20 млн. 558 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна виставив на приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону пакет акцій ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» (Київ) у розмірі 51% статутного фонду. Початкова вартість держпакету становила 20 млн. 508 тис. грн.