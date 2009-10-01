Держфінпослуг припинила дію ліцензій кількох страхових компаній (перелік)

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг анулювала всі ліцензії на здійснення страхової діяльності ЗАТ «Страхова компанія «Галактика». Про це повідомляється на сайті Держфінпослуг.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене Комісією на сьогоднішньому засіданні.

Також повідомляється, що Держфінпослуг припинила дії ліцензій ТДВ «Страхова компанія «Регіональне страхове агентство» (м. Київ), ЗАТ «Страхова компанія «Український фінансовий альянс» (м. Київ) і ЗАТ «Страхова компанія «Славутич» (м. Запоріжжя).

Окрім того, Комісія анулювала всі ліцензії на здійснення страхової діяльності ЗАТ «Страхова компанія «Альянс-страхування (м. Київ) » і виключила компанію з Державного реєстру фінансових установ.

На засіданні також було ухвалено рішення щодо відновлення всіх страхових ліцензій, виданих страховому акціонерному товариству «Остра» (м. Одеса).

Як повідомляв УНІАН, 2 липня поточного року Держфінпослуг припинила дію всіх ліцензій на здійснення страхової діяльності ЗАТ «Страхова компанія «Галактика» (Київ) і ЗАТ «Фінансова група «Страхові традиції» (Київ).

Наприкінці серпня власник страхової компанії «Галактика» Максим УДОВИЧЕНКО, який також є головою правління компанії, заявив про намір продати 70% акцій СК.

Довідка УНІАН. На 1 липня 2009 року в Україні зареєстровано 477 страхових компаній, у т.ч. СК «life» – 75 компаній, СК «non-life» – 402 компанії.