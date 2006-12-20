Бойко: бензин подорожчає на 1,5-2%

Ціна на бензин найближчим часом підвищиться на 1,5-2%. Про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій Бойко, повідомляє "5 канал". За його словами, до весни вартість бензину марки А-95 нереально утримати на рівні 3, 65 грн, оскільки Україна залежить від експортного палива. Він також відзначив, що для того, щоб не відбувся різкий стрибок цін на бензин і дизпаливо уряд і найбільші оператори ринку нафтопродуктів затвердили формулу формування їх вартості, яка буде обнародувана завтра.

"Якщо ми прискіпливо подивимося на ціни на наших заправках, то побачимо ціну на А-95 3,73 грн, а на дизпаливо - 3,64 грн. Тому ми зібрали експертно-аналітичну групу для того, щоб врахувати всі позиції. Вона вирішила зробити коридор так, щоб від існуючої ціни бензин не коштував дорожче, ніж на 1,5%, і розробили формулу, яка буде прозорою і доступною", - відзначив Ю.Бойко.

РБК-Україна