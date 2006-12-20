Відбудеться дискусія на тему: «Література для жінок – привілей чи дискримінація?»

18-30 - Відбудеться дискусія на тему: «Література для жінок – привілей чи дискримінація?». Учасники: Ірен Роздобудько, письменниця, переможниця конкурсу «Коронація слова 2005»; Елеонора Симонова, директор видавництва «Нора-Друк»; Віра Агеєва - доктор філологічних наук, професор НаУКМА; Лариса Денисенко, письменниця; Леся Ганджа, журналіст; Тетяна Щербаченко, заступник головного редактора журналу «Книжник-Review», письменниця, журналіст;Людмила Копистко, письменниця та інші (кав’ярня «Купідон», вул..Пушкінська, 1-3/5). Потрібна акредитація. Телефони: 467-50-24, 8- 050-553-57-32, 467-50-24, e-mail: verlag@greenpes.com.

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