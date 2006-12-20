Порошенко відкрив автозавод у Росії

Сьогодні корпорації «Богдан» і «Укравто» почали будівництво в Росії автомобільного заводу потужністю 165 тисяч автомобілів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії закладення першого каменя в будівництво нового заводу міністр промислової політики України Анатолій ГОЛОВКО сказав: «Ми впевнені, що через 3 роки тут буде сучасне підприємство. Це підтвердження того, що два братні народи завжди разом, і будівництво заводу буде внеском у російську економіку».

У свою чергу народний депутат України Петро ПОРОШЕНКО, присутній на церемонії, підкреслив, що «Україна зустрічає Президента Росії Володимира ПУТІНА не з порожніми руками, «ЗАЗ» і «ЛуАЗ» вперше прийшли до Росії випускати автомобілі. Це найбільша українська інвестиція в економіку Росії».

За проектом завод розрахований на виробництво 165 тисяч легкових автомобілів на рік, 6 тисяч автобусів і 60 тисяч дизельних двигунів для вантажних автомобілів.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво заводу становитиме понад 700 млн. доларів.

Для реалізації цього проекту корпорації «Богдан» і «Укравто» створили на території Російської Федерації компанію «Об`єднані транспортні технології» (UTTECH).

Як повідомляв УНІАН, спільний проект корпорації «Богдан» і Запорізького автомобільного заводу (управляюча компанія “Корпорація «Укравто») - перший крок значних інвестицій із країн СНД, зокрема, України, в автомобілебудівний сектор економіки Російської Федерації.

Згідно з проектом, інвестиції в будівництво нового автопідприємства в Росії, що перевищують 700 млн. дол., будуть пропорційно розподілені між учасниками проекту.

Корпорація «Богдан» і ЗАЗ уже мають досвід у реалізації спільних проектів на автомобільному ринку. Так, із 2003 року в Україні на потужностях Запорізького автомобілебудівного заводу спільно виготовляються автомобілі ВАЗ-21099 і ВАЗ-21093.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод має в своєму розпорядженні два заводи з виробництва автомобілів (у Запоріжжі та Іллічівську), 10 підприємства із виробництва комплектуючих. Мережа реалізації продукції заводу в Україні складається з близько 400 автосалонів і пунктів продажу, сервісних центрів.

Виробничі потужності становлять 150 тисяч автомобілів на рік.

Завод виробляє автомобілі “Ланос-шевроле”, “Опель”, “Славута”, “Лада”.

У 2006 році ЗАЗ випустить близько 148 тисяч автомобілів повномасштабним способом. Продукція підприємства продається в Україні, Росії, Польщі, Сирії та інших країнах.

У корпорацію «Богдан» входять 20 компаній, серед них: ВАТ «Луцький автомобільний завод», ВАТ «Черкаський автобус», «Хюндай Моторс Україна» та ін. Корпорація «Богдан» багато років співробітничає з російським ВАТ «АвтоВАЗ», а також веде активні продажі автобусів «Богдан-Isuzu» в Росії.

За результатами роботи в 2005 році корпорація зайняла перше місце серед виробників автобусів і вантажівок в Україні.

Вперше про наміри розгорнути виробництво на території РФ корпорація «Богдан» оголосила в серпні 2005 року.