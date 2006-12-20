Найближчими днями в Україні очікується морозна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, прогнозується мінлива хмарність (у західних областях хмарно з проясненнями). Без опадів, лише вночі на Закарпатті та Прикарпатті невеликий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у східній частині до 12° морозу, на крайньому заході країни від 4° морозу до 1° тепла; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла; на півдні Криму вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

22-23 грудня - хмарно з проясненнями. Переважно без опадів, лише вдень 23 грудня на півночі Лівобережжя часом невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі на Лівобережжі, Миколаївщині та Одещині 22 грудня 4-9° морозу, на сході країни до 12°, 23 грудня 1-6° морозу; на решті території 22 грудня 2-7° морозу, 23 грудня від 4° морозу до 1° тепла; вдень в Україні від 3° тепла до 2° морозу, 22 грудня у східних областях до 4° морозу; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

24-25 грудня - на Лівобережжі невеликий сніг (вдень 24 грудня та вночі 25 грудня у східних областях помірний), на решті території місцями невеликий сніг, лише у західних областях переважно без опадів. Температура у східних областях вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на решті території 24 грудня вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, 25 грудня впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень до 5° тепла.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

22-23 грудня - хмарно з проясненнями. Переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 22 грудня 2-7° морозу, 23 грудня від 4° морозу до 1° тепла; вдень від 3° тепла до 2° морозу.

24-25 грудня - місцями невеликий сніг (вночі 25 грудня повсюди). Температура 24 грудня вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, 25 грудня впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.