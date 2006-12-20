Де продаються ялинкові прикраси від Тимошенко і Мороза

Станом на сьогоднішній день на благодійному розпродажі новорічних ялинкових кульок з автографами і побажаннями від українських політиків, музикантів, спортсменів, діячів культури і мистецтва зібрано 1 тис. 850 грн., повідомили УНІАН в газеті «Комсомольская правда» в Украине».

Найдорожчим лотом як і раніше залишається ялинкова іграшка з автографом лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО – зараз за неї пропонують 300 грн.

На другій позиції лот з автографом Святослава ВАКАРЧУКА – за нього запропонували 200 грн. Третя позиція – іграшка від Ані ЛОРАК з пропозицією 170 грн., за нею Лілія ПОДКОПАЄВА – 130 грн., Олександр МОРОЗ – 121 грн., Руслана ЛИЖИЧКО – 110 грн., ComedyClub.ua – 106 грн. Стартова ціна всіх лотів становила 100 грн.

Акція стартувала вчора, 19 грудня, в день Святого Миколая. Розпродаж організувала газета «Комсомольская правда» в Украине» на користь єдиного в країні дитячого онкологічного відділення лікарні «Охматдит». Розпродаж працює за принципом аукціону – будь-хто бажаючий може запропонувати свою ціну за лот. Після закінчення акції – о 17.00 25 грудня – будуть підбиті підсумки, і кожна ялинкова кулька дістанеться тому покупцеві, який запропонував найбільшу ціну.

Добродійний розпродаж незвичайних ялинкових прикрас проходить на сайті http://igrushka.kp.kiev.ua

Заплатити за покупку можна прямо з сайту через систему електронного розрахунку. Кошти, виручені від розпродажу, будуть переказані на рахунок «Охматдит» ще до Нового року.

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