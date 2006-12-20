Убито лідера кримсько-татарської молодіжної організації

Сьогодні в районі компактного проживання кримських татар Ак-мечеть в Сімферополі (Крим) виявлено тіло Норіка Шіріна - голови молодіжної організації "Бірлік-Єдність".

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, тіло Н.Шіріна було виявлене сьогодні, 20 грудня, в його гаражі, проте вбивство, ймовірно, відбулося не сьогодні. "Оскільки батько вже збирався подавати заяву про пропажу сина", - зазначив О.ДОМБРОВСЬКИЙ. За словами начальника ЦГЗ, двері в гаражі не були закриті, і тіло Н.Шіріка виявили випадково.

Як зазначив О.ДОМБРОВСЬКИЙ, в зараз причини смерті встановлюються, працює оперативна група. Ніяких подробиць в міліції більше не повідомили.

Начальник ЦГЗ не став стверджувати, що громадянин Н.Шірін - це лідер "Бірлік-Єдність". Проте кореспондентові УНІАН в середовищі кримських татар підтвердили, що убитий був лідером кримськотатарської молодіжної організації "Бірлік-Єдність", при цьому там додали, що за однією з версій - Н.Шіріну було завдано декілька ножових поранень, які і стали причиною смерті.