Універмаг ”Україна” купили ірландці

Ірландська компанія «Куїнн Груп» придбала 93% акцій столичного універмагу «Україна»

Ірландська компанія «Куїнн Груп» («Quinn group») придбала 93% акцій столичного торгового центру (ТЦ) ВАТ «Універмаг «Україна» у компанії «NCH Advisors», яка здійснювала управління ТЦ з моменту його реконструкції в 2003 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор ТОВ «Квінн Пропертіз Юкрейн» Володимир ШИНІН.

У свою чергу голова компанії «Quinn group» Шон КУЇНН (Sean QUINN) повідомив, що сума операції становить 59 млн.дол. За його словами, «Quinn group» не «має певних термінів окупності цих інвестицій, і нас це не турбує. У нас існує досить інших джерел коштів».

Ш.КУЇНН також повідомив, що очолювана ним компанія планує інвестувати впродовж року 1 млрд. дол. у проекти в Росії, Україні, країнах Східної Європи і в Індії. «Що стосується інвестицій в нерухомість, то «Quinn group» має намір інвестувати не лише в київську нерухомість, а й в об`єкти, розташовані по всій Україні», - додав Ш.КУЇНН.

Як наголошується в прес-релізі, поширеному «Квінн Пропертіз Юкрейн», компанія сподівається на позитивну співпрацю з персоналом і орендарями універмагу «Україна».

Як відзначив В.ШИНІН, нові власники універмагу "Україна" не планують проводити його ребрендинг і перепрофілювати торговий центр. Це придбання поповнить портфоліо нерухомості «Quinn group» в Україні і Росії, яке зараз включає діловий центр, складські приміщення і торгові об`єкти. Придбання універмагу «Україна» призведе до зростання впливу групи в Києві, оскільки вона вже придбала бізнес-центр «Леонардо» на початку цього року, відзначив В.ШИНІН.

Довідка УНІАН. «Quinn group» (головний офіс в Ірландії) є міжнародною організацією, інтереси якої представлено в ряді секторів промисловості в Центральній і Західній Європі, включаючи фінансові послуги, готельний бізнес, управління нерухомістю, виробництво цементу та ін.

Компанія є лідером з виробництва скляної тари для харчових продуктів і напоїв в Ірландії і Великій Британії, а також провідним виробником будівельних ізоляційних матеріалів. «Quinn group» - лідер на європейському ринку з постачання батарей парового опалювання і виробництва пластику для промислового і господарського використання. Зараз, разом з розширенням сфер своєї діяльності, група зайнята закупівлями комерційної власності в країнах з розвиненою економікою і економікою, що розвивається.

Універмаг "Україна" було закрито на реконструкцію в квітні 2002 року, вона завершилася в квітні 2003 року. Генеральним підрядником з будівництва виступила холдингова компанія "Київміськбуд", яка перемогла в міжнародному тендері. Відкриття реконструйованого універмагу відбулося 17 грудня 2003 року. Після реконструкції його площа збільшилася вдвічі і становить 42,291 тис. кв.м.