Ющенко взяв участь у святкуванні Хануки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Центральну синагогу в Києві, де сьогодні кияни-євреї відзначають своє релігійне свято Ханука.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави привітав євреїв з цим святом та побажав усім, хто святкує Хануку, міцного здоров`я, миру та щастя.

У вітальному слові В.ЮЩЕНКО зазначив, що Ханука – шана героїзму людей, які відстояли своє право на власну віру. Він підкреслив, що понад дві тисячі років два дива сповняють серця єврейського народу гордістю і радістю. Перше – це те, що прості селяни і ремісники, погано озброєні й ненавчені, перемогли професійну армію завойовників. «Так утвердилася сила добра, сила світла над силою темрявою», – зазначив він.

Друге диво, яке супроводжує єврейський народ, – божественна сила світла, яке палало яскравим полум’ям вісім днів. «Це ті символи, які передаються із покоління в покоління», – сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що в історії українського та єврейського народів є багато спільних сторінок. «Леся Українка колись писала про те, що український народ бореться за свою незалежність, як Ізраїль колись боровся за незалежність свого народу», – зазначив Президент, додавши, що «незалежно від нації, від того, де ми народилися і скільки нам років, ми однаково сприймаємо радісно добро і ненавидимо зло».

В.ЮЩЕНКО також взяв участь у запалюванні центральної свічки ханукії.