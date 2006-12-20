Порошенко: прем`єр і Президент домовляться про компроміс щодо держбюджету

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності, член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО сподівається, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВІЧ і Президент України Віктор ЮЩЕНКО домовляться про компромісний варіант держбюджету на 2007 рік.

Про це П.ПОРОШЕНКО повідомив кореспонденту УНІАН сьогодні в м. Нижній Новгород (Росія), де він брав участь в церемонії закладення першого каменя в будівництво корпораціями «Богдана» і «УкрАВТО» нового автомобільного заводу.

"Я думаю, що повинен відбудуться діалог прем`єра з Президентом і має бути знайдений компромісний варіант бюджету, тому що силовий сценарій з обох боків не спрацьовує, і, зрештою, страждати від цього буде економіка країни, страждати від цього буде народ, страждати від цього буде авторитет країни на міжнародній арені", – сказав П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він додав, що "тому я глибоко переконаний, і з мого спілкування і з урядом, і з Президентом у мене склалося враження, що обидві сторони до цього діалогу готові, незважаючи на досить войовничі заяви".

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала Закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” зі всіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

19 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, з урахуванням пропозицій профільного комітету парламенту.