Інфляція наступного року є нереальною через бензин

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності, член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО вважає, що закладена в держбюджеті на 2007 рік інфляція на рівні 7,5% є нереальною, і вона буде вищою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО повідомив журналістам сьогодні в м. Нижній Новгород (Росія), де він брав участь в церемонії закладення першого каменя в будівництво корпораціями «Богдан» і «УкрАВТО» нового автомобільного заводу.

"Інфляція 7,5% планова, закладена в бюджеті 2007 року, є нереальною, і вона буде вищою, зокрема за рахунок компоненту бензинового. Ціна на бензин серйозно впливає на інфляцію", – сказав він.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в листопаді становила 1,8%, в січні-листопаді ц.р. - 10,6%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу показника інфляції - 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.