Екс-главу Надра Банку оголосили в державний розшук

Генеральна прокуратура оголосила колишнього голову правління банку "Надра" Ігоря Гіленка в державний розшук. Про це журналістам повідомив генпрокурор Олександр Медведько. Слідство підозрює пана Гіленка, а також кількох інших співробітників банку, в розтраті і нецільовому використанні коштів. І хоча генпрокурор вважає, що розслідування почалося вчасно, учасники ринку впевнені, що Ігоря Гіленка вже давно немає в країні і шанси на те, що його спіймають невеликі, пише " Коммерсантъ-Україна ".

Генпрокурор Олександр Медведько офіційно заявив, що в рамках розслідування було прийнято рішення оголосити в державний розшук колишнього главу правління банку "Надра" Ігоря Гіленка, який, як стверджує генпрокурор "є громадянином Росії", а також декількох інших керівників банку. Як відомо, пан Гіленко очолював правління банку з липня 1997 року і був звільнений з цього поста 11 лютого 2009 року, наступного дня після того, як в банку було введено тимчасову адміністрацію.

Як нагадує видання, банк "Надра" став другою після Промінвестбанку кредитною установою в Україні, що одержала крупну суму від держави. Щоб повернути зовнішнім кредиторам $230 млн., в жовтні 2008 року банк одержав від НБУ позику у розмірі 1,5 млрд грн. Згодом центробанк збільшив суму рефінансування банку до 7,8 млрд грн, з них по кредитах на 4 млрд грн заставою виступила фінансова гарантія Group DF Дмитра Фірташа, по решті суми – пул іпотечних кредитів (іпотека складає 75% портфеля роздрібних кредитів "Надра"). Вкладникам банку за минулий рік повернули всього 4,5 млрд грн.

Як розповів генеральний прокурор, першу кримінальну справу стосовно діяльності банку, було порушено ще 12 серпня – за фактом привласнення "посадовцями одного з приватних підприємств" кредитних коштів на суму 173 млн. грн. Другу кримінальну справу, за аналогічним фактом, було порушено Генпрокуратурою 20 серпня, при цьому сума незаконно привласнених кредитних коштів, що фігурує в справі, складає 211 млн. грн. "Це дуже складні для розслідування справи, оскільки вони пов`язані з виїмкою величезної кількості документів і банківською таємницею", - підкреслив пан Медведько.

За словами генпрокурора, в ході розслідування двох справ було порушено третю кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"; карається позбавленням волі на термін від 7 до 12 років) – цього разу відносно співробітників банку "Надра", серед яких фігурує і Ігор Гіленко.

"Хочу уточнити, що до банку `Надра` руки у нас дійшли своєчасно", - підкреслив Олександр Медведько. З цим твердженням не згодні учасники ринку. На їх думку, шанси на те, що пан Гіленко потрапить до рук українського правосуддя, невеликі. У неофіційних бесідах банкіри говорили, що Ігоря Гіленка в Україні давно немає. Джерело Ъ в банку "Надра", зокрема, стверджувало, що Ігор Гіленко має не тільки російське, але й австралійське громадянство і залишив країну вже наступного дня після введення в банку тимчасової адміністрації. А за даними австралійського журналу BRW, Ігор Гіленко в 2005 році зайняв восьме місце в рейтингу молодих австралійських мільйонерів. "У мене немає довіри до нашої влади, зокрема до правоохоронних органів, вони імітують діяльність. Зрозуміло, що людина все кинула і вже виїхала з країни, - говорить президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.– Навіть якщо людина вкрала велику суму грошей, у нас достатньо поділитися з `органами` – і жодних особливих проблем не буде".

Свідчення Ігоря Гіленка повинні прояснити ситуацію не тільки зі зловживаннями в банку, але й зі всіма проблемними кредитами, упевнені банкіри. "Першоджерело має повну інформацію. Якщо пан Гіленко знайдеться, то він зможе дати відповіді на всі питання, що стосуються банку `Надра`", - вважає голова правління банку "Хрещатик" Дмитро Гриджук. За інформацією джерела Ъ в банку "Надра", за рахунок рефінансування НБУ в листопаді 2008 року - січні 2009-го позики одержали кілька десятків фіктивних фірм.