У Москві очікується нашестя кримінальних авторитетів зі всього світу

У Москві готуються до похорону «злодія в законі» В`ячеслава Іваньківа, відомого як «Япончик». Оперативники чекають нашестя в столицю РФ кримінальних авторитетів зі всього світу.

У останню дорогу «злодія в законі» повинні були провести ще напередодні. Проте, як повідомило джерело в МВС, похорон відклали через ряд судово-медичних експертиз. Як очікується, Япончик буде похований на знаменитому Ваганьковськом кладовищі, де покояться великі письменники, артисти, учені, військові і політики. Зокрема, Володимир Висоцкий, Олександр Абдулов і Георгій Віцин. Тут же поховані і деякі кримінальні авторитети. Формально, родичі Іваньківа мають повне право поховати його на елітному недіючому кладовищі, оскільки саме тут знаходиться могила його матері. За даними газети «Труд» всі вихідні робітники розчищали місце біля неї. Прощання з покійним обіцяє стати масштабним дійством. Російські ЗМІ пишуть про нашестя в Москву кримінальних авторитетів з Росії, Європи і США. Зрозуміло, готуються до відповідального заходу і оперативники. Люди в штатському чергуватимуть на кладовищі і знімуть прибулих на похорони Япончика для відеоархівів.

У пресі обговорюють можливість початку нових кримінальних воєн у зв`язку із смертю Япончика. Проте офіційні особи з Держдуми і МВС запевняють, що якщо і почнеться переділ сфер впливу, то на безпеку звичайних громадян це не вплине.

Эхо Москвы