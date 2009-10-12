У Дніпропетровську накрили фальшивомонетників

У Дніпропетровську затримано двох місцевих жителів, у яких вилучено п’ять фальшивих купюр номіналом 100 грн. та комп’ютерне обладнання для їх виготовлення.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України .