Одеські батюшки молитимуться про «напоумлення журналісток хворобами»

Керівництво Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату розцінило як «наклеп на Христа» статтю трьох одеських журналісток про вартість церковних послуг у храмах Одеси і закликало молитися про «напоумлення» журналісток «скорботою і хворобами».

Як повідомляє офіційний сайт Одеської єпархії, головним редактором якого є глава єпархії митрополит АГАФАНГЕЛ, «відтепер у Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському, Свято-Іллінському і Свято-Іверському чоловічих монастирях будуть молитися про те, щоб Господь напоумив скорботою і хворобами озлоблених, помішаних наклепників на Христа і Його Святу Церкву Ольгу КНЯЗЬ, Світлану ГОДОВЕНКО і Лілію ФЕЩЕНКО».

Крім того, наголошується на офіційному сайті Одеської єпархії, «шукачам «сірячої правди» О.КНЯЗЬ, С.ГОДОВЕНКО і Л.ФЕЩЕНКО «забороняється придбання і запалювання свічок».

Довідка УНІАН. Стаття «Ритуальні гонорари Одеських храмів» про те, скільки в Одесі коштують церковні послуги - вінчання, хрещення дитини, розвінчання й ін., була опублікована в газеті «Сегодня» 27 вересня ц.р.

Співробітники газети опублікували «Прейскурант на обряди», вивішений для парафіян в одеському храмі Адріана і Наталії, згідно з яким за вінчання, залежно від дня тижня і церковних свят, потрібно заплатити 310-600 грн., за хрещення - 75-280 грн., за освячення квартири – 150-400 грн., за розвінчання – 150-200 грн. Крім того, журналістки повідомили, що в одеському храмі Святої мучениці Тетяни їх спочатку «запевнили, що всі обряди безкоштовні. Але після все ж таки зорієнтували: хрещення - 150 грн., вінчання – 400».

Здивував співробітниць газети також той факт, що ціна свічки у церковній лавці у 5 разів нижче, ніж у самих храмах: «найменшу свічку в магазині купите копійок за 20, а в церкві - за гривню». За словами священика о. ВОЛОДИМИРА, всі кошти витрачаються «на реставрацію, оплату комунальних послуг, будівництво і зарплату священикам».