Одеські батюшки молитимуться про «напоумлення журналісток хворобами»
Невгодним заборонили запалювати свічки
Керівництво Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату розцінило як «наклеп на Христа» статтю трьох одеських журналісток про вартість церковних послуг у храмах Одеси і закликало молитися про «напоумлення» журналісток «скорботою і хворобами».
Як повідомляє офіційний сайт Одеської єпархії, головним редактором якого є глава єпархії митрополит АГАФАНГЕЛ, «відтепер у Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському, Свято-Іллінському і Свято-Іверському чоловічих монастирях будуть молитися про те, щоб Господь напоумив скорботою і хворобами озлоблених, помішаних наклепників на Христа і Його Святу Церкву Ольгу КНЯЗЬ, Світлану ГОДОВЕНКО і Лілію ФЕЩЕНКО».
Крім того, наголошується на офіційному сайті Одеської єпархії, «шукачам «сірячої правди» О.КНЯЗЬ, С.ГОДОВЕНКО і Л.ФЕЩЕНКО «забороняється придбання і запалювання свічок».
Довідка УНІАН. Стаття «Ритуальні гонорари Одеських храмів» про те, скільки в Одесі коштують церковні послуги - вінчання, хрещення дитини, розвінчання й ін., була опублікована в газеті «Сегодня» 27 вересня ц.р.
Співробітники газети опублікували «Прейскурант на обряди», вивішений для парафіян в одеському храмі Адріана і Наталії, згідно з яким за вінчання, залежно від дня тижня і церковних свят, потрібно заплатити 310-600 грн., за хрещення - 75-280 грн., за освячення квартири – 150-400 грн., за розвінчання – 150-200 грн. Крім того, журналістки повідомили, що в одеському храмі Святої мучениці Тетяни їх спочатку «запевнили, що всі обряди безкоштовні. Але після все ж таки зорієнтували: хрещення - 150 грн., вінчання – 400».
Здивував співробітниць газети також той факт, що ціна свічки у церковній лавці у 5 разів нижче, ніж у самих храмах: «найменшу свічку в магазині купите копійок за 20, а в церкві - за гривню». За словами священика о. ВОЛОДИМИРА, всі кошти витрачаються «на реставрацію, оплату комунальних послуг, будівництво і зарплату священикам».