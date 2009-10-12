Нортіма заявляє: Фонд держмайна не віддає 400 мільйонів застави за ОПЗ

ТОВ «Нортіма» заявляє, що Фонд державного майна України незаконно використовує 400 млн. грн., внесених компанією як конкурсна гарантія для участі в приватизаційному конкурсі з приватизації «Одеського припортового заводу».

Про це йдеться в заяві ТОВ «Нортіма», переданому УНІАН.

Зокрема, ТОВ «Нортіма» заявляє «про крайнє обурення непослідовними діями Фонду державного майна України, пов`язаними з приватизаційним конкурсом стосовно ВАТ «Одеський припортовий завод». Зокрема, тим, що ФДМУ до офіційного визнання «Нортіми» переможцем конкурсу по ВАТ «ОПЗ» безпідставно користується грошовими коштами, що є конкурсною гарантією, перерахованою «Нортімою».

«Крім того, що порушуючи «Положення про порядок проведення конкурсів із продажу пакетів акцій акціонерних товариств» приватизаційне відомство відмовилося визнавати нашу компанію переможцем приватизаційного конкурсу з продажу державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», ФДМУ станом на теперішній час не повернув ТОВ «Нортіма» 400 млн. грн., внесених як конкурсна гарантія для участі в приватизаційному конкурсі з продажу 99,567% акцій ВАТ «ОПЗ», - наголошується в заяві.

При цьому компанія посилається на наказ Фонду держмайна України №1532 від 29 вересня 2009 року «Про результати конкурсу з продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». У ньому міститься розпорядження Департаменту фінансової роботи ФДМУ щодо повернення конкурсної гарантії учасникам вищезазначеного конкурсу - зокрема, про повернення товариству з обмеженою відповідальністю «Нортіма» 400 млн. грн., перерахованих цією компанією на рахунок ФДМУ 18 вересня 2009 р.

«Вимушені констатувати, що Наказ ФДМУ № 1532 не виконується – суму конкурсної гарантії в розмірі 400 млн. грн. не повернули ТОВ «Нортіма», - зазначає компанія.

«Вважаємо подібні дії Фонду державного майна України незаконними, - говорить офіційний представник ТОВ «Нортіма» Роман ЖУГАН. - ФДМУ продовжує практику правового нігілізму й систематично порушує українське законодавство, чим завдає непоправної шкоди іміджу України в очах міжнародного інвестиційного співтовариства».

«Офіційно заявляємо, що до того моменту, як Фондом держмайна буде укладено з ТОВ «Нортіма», як з переможцем приватизаційного конкурсу, договір купівлі-продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», держава не має ні юридичної підстави, ні морального права користуватися грошовими коштами, внесеними нашою компанією як конкурсна гарантія», - наголошується в заяві компанії.

А безпідставне затягування Фондом держмайна України повернення суми конкурсної гарантії, внесеної компанією до проведення конкурсу, «вважаємо порушенням наших конституційних прав», заявляють у ТОВ «Нортіма».

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ "Азот-сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ "СИБУР") ", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна)” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.