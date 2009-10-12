Нортіма заявляє: Фонд держмайна не віддає 400 мільйонів застави за ОПЗ
Розпорядження є, грошей немає...
ТОВ «Нортіма» заявляє, що Фонд державного майна України незаконно використовує 400 млн. грн., внесених компанією як конкурсна гарантія для участі в приватизаційному конкурсі з приватизації «Одеського припортового заводу».
Про це йдеться в заяві ТОВ «Нортіма», переданому УНІАН.
Зокрема, ТОВ «Нортіма» заявляє «про крайнє обурення непослідовними діями Фонду державного майна України, пов`язаними з приватизаційним конкурсом стосовно ВАТ «Одеський припортовий завод». Зокрема, тим, що ФДМУ до офіційного визнання «Нортіми» переможцем конкурсу по ВАТ «ОПЗ» безпідставно користується грошовими коштами, що є конкурсною гарантією, перерахованою «Нортімою».
«Крім того, що порушуючи «Положення про порядок проведення конкурсів із продажу пакетів акцій акціонерних товариств» приватизаційне відомство відмовилося визнавати нашу компанію переможцем приватизаційного конкурсу з продажу державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», ФДМУ станом на теперішній час не повернув ТОВ «Нортіма» 400 млн. грн., внесених як конкурсна гарантія для участі в приватизаційному конкурсі з продажу 99,567% акцій ВАТ «ОПЗ», - наголошується в заяві.
При цьому компанія посилається на наказ Фонду держмайна України №1532 від 29 вересня 2009 року «Про результати конкурсу з продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». У ньому міститься розпорядження Департаменту фінансової роботи ФДМУ щодо повернення конкурсної гарантії учасникам вищезазначеного конкурсу - зокрема, про повернення товариству з обмеженою відповідальністю «Нортіма» 400 млн. грн., перерахованих цією компанією на рахунок ФДМУ 18 вересня 2009 р.
«Вимушені констатувати, що Наказ ФДМУ № 1532 не виконується – суму конкурсної гарантії в розмірі 400 млн. грн. не повернули ТОВ «Нортіма», - зазначає компанія.
«Вважаємо подібні дії Фонду державного майна України незаконними, - говорить офіційний представник ТОВ «Нортіма» Роман ЖУГАН. - ФДМУ продовжує практику правового нігілізму й систематично порушує українське законодавство, чим завдає непоправної шкоди іміджу України в очах міжнародного інвестиційного співтовариства».
«Офіційно заявляємо, що до того моменту, як Фондом держмайна буде укладено з ТОВ «Нортіма», як з переможцем приватизаційного конкурсу, договір купівлі-продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», держава не має ні юридичної підстави, ні морального права користуватися грошовими коштами, внесеними нашою компанією як конкурсна гарантія», - наголошується в заяві компанії.
А безпідставне затягування Фондом держмайна України повернення суми конкурсної гарантії, внесеної компанією до проведення конкурсу, «вважаємо порушенням наших конституційних прав», заявляють у ТОВ «Нортіма».
Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ "Азот-сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ "СИБУР") ", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна)” і ТОВ "Нортіма" (Україна).
Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.