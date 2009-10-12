Посол України в Китаї про міністра, бензобак і катастрофічну ситуацію

Посол України в Китайській Народній Республіці Юрій КОСТЕНКО сподівається, що новому міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ вдасться переконати владу в необхідності збільшити фінансування Міністерства закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КОСТЕНКО сказав на брифінгу в Києві в рамках Дев’ятої наради керівників закордонних дипломатичних установ України, що проходить у Києві.

“Сподіваюся, що новому міністру Петру ПОРОШЕНКУ вдасться переконати і виконавчу, і, головне, законодавчу владу України в тому, що за залишковим принципом фінансувати МЗС, як кажуть, собі дорожче”, - сказав він.

За словами Ю.КОСТЕНКА, у Посольстві України в Китаї склалася “катастрофічна ситуація” з фінансуванням відряджень.

“У мене, як посла, буквально через день на стіл лягає запрошення поїхати в префектури, взяти участь у конференціях, у виставках. Ми це дозволити собі не можемо. Фінансування цієї статті вже коли я приїхав (4 вересня вручив вірчі грамоти керівництву КНР - УНІАН) були в мінусі. Ми обмежуємося тим, що беремо участь у заходах, які проводяться лише в Пекіні”, - сказав він.

Крім того, за словами Ю.КОСТЕНКА, існує проблема з фінансуванням телефонних розмов. “Сьогодні на вихід з посольства на Україну державою забезпечується лише одна лінія - посла”, - сказав він.

Також Ю.КОСТЕНКО зауважив, що з-понад десятка автомобілів посольства за державні кошти утримуються лише два. “Це абсолютно ненормально, коли для зустрічі делегації я маю кожен раз думати, де взяти кошти на заправку півбака, щоб поїхати в аеропорт. Це нонсенс, це ненормальна ситуація”, - наголосив він.