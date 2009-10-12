Усунувши Порошенка, Тимошенко зможе друкувати гроші

Політолог Олександр ПАЛІЙ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО погодилась на призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ, щоб звільнити посаду голови Ради Національного банку України.

Таку думку політолог висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Зацікавленість прем’єр-міністра, очевидно, полягала в тому, що є посада голови Ради Нацбанку – ця посада може бути дуже важливою у світлі виконання обіцянок уряду – потрібно буде просто друкувати гроші”, - зауважив О.ПАЛІЙ.

Ще одним чинником, за його словами, було бажання Ю.ТИМОШЕНКО мати лояльний медіа-ресурс напередодні президентських виборів. “Очевидно, Ю.ТИМОШЕНКО побоювалась впливу “5-го каналу”, який досить серйозно впливає на політично стурбовану частину населення”, - вважає О.ПАЛІЙ.

Експерт також вважає, що Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ в цій ситуації було дуже важливо продемонструвати наявність міністра закордонних справ, що, у свою чергу, демонструвало б певну стабілізацію зовнішньополітичного напрямку.

О.ПАЛІЙ зазначив, що для самого П.ПОРОШЕНКА призначення главою МЗС є реабілітацією після всіх звинувачень 2005 року у корупційних скандалах, “належності до любих друзів” тощо

Говорячи в цілому про призначення П.ПОРОШЕНКА, політолог зауважив, що, з одного боку, негативно оцінює його призначення міністром закордонних справ через те, що новопризначений глава МЗС ніколи не працював у цій системі. Але з іншого - позитивно, оскільки “наявність міністра набагато краще, ніж його відсутність”.