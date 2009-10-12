Прикордонники затримали металобрухт з Чорнобильської зони

Прикордонники відділу «Млачівка» Житомирського загону, які несуть службу по зовнішній межі зони радіаційного забруднення, затримали порушників, які вивозили з Чорнобильської зони металобрухт.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України Віктор ВИРВА.

"Усі четверо затриманих є мешканцями села Млачівка Поліського району Київської області, котрі на двох мотоциклах з причепом намагалися вивезти із зони мідь, латунь, алюміній загальною вагою близько 500 кг для подальшої реалізації", - зазначив керівник прес-служби.

Порушників, транспортні засоби, причеп та металобрухт передали співробітникам МВС, сказав В.ВИРВА. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за статтею 267 Кримінального кодексу «Порушення правил поводження з радіоактивними та іншими матеріалами». За це затриманим загрожує штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи до 2 років, чи позбавлення волі на строк до 3 років.