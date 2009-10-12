Україна хоче розширити зону малого прикордонного руху

Україна хоче розширити прикордонну смугу, визначену Угодою про малий прикордонний рух з Польщею, із 30+ до 50 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві посол України в Польщі Олександр МОЦИК.

Посол нагадав, що раніше Україна та Польща домовилися про прикордонну смугу в 50 км і навіть підписали відповідну угоду, але через “негативну позицію” ЄС були змушені повернутися до формули 30+.

“Зараз ми будемо готуватися, щоб працювати разом із Варшавою і з Брюсселем з тим, щоб, як ми і домовлялися ще до підписання цієї Угоди, в майбутньому розширити прикордонну смугу із 30+ до 50 км”, - сказав О.МОЦИК.

На уточнююче запитання, чи погоджується сторона ЄС на такий крок, О.МОЦИК відповів: ”Будемо вести переговори”.

Посол зазначив, що угода про малий прикордонних рух працює без нарікань. “Якихось нарікань немає”, - додав він.

За словами О.МОЦИКА, на сьогодні вже видано 5 тис. посвідчень для перетину кордону і подано понад 12 тис. заявок на отримання таких посвідчень.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2009 року набула чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, підписана в Києві 28 березня 2008 року.