Нафтогаз віддає в бюджет майже в 1,5 рази більше, ніж торік

Підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", в січні-вересні цього року збільшили перерахування до бюджетів всіх рівнів на 45,9% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 29 млрд. 403,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні зазначається, що в цілому підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, в січні-вересні ц.р. збільшили перерахування до бюджетів усіх рівнів на 39,2% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 34 млрд. 601,4 млн. грн., зокрема до держбюджету перераховано 33 млрд. 781,6 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році підприємства, що входять в структуру НАК «Нафтогаз України», збільшили перерахування до бюджетів усіх рівнів майже на 76,3% порівняно з 2007 роком – до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

У цілому підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, в 2008 році збільшили перерахування до бюджетів усіх рівнів на 53,9% порівняно з 2007 роком – до 31 млрд. 949,9 млн. грн., зокрема до держбюджету – 30 млрд. 637,5 млн. грн.