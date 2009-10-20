Луценко каже, що адвокати потерпілих дітей вимагають у нардепа 2 мільйони

Серед трьох версій, які розглядає слідство у справі про розбещення неповнолітніх дітей є й версія штучного створення доказів у справі з метою отримання матеріального зиску потерпілою стороною.

Про це заявив голова МВС з трибуни Верховної Ради під час відкритих слухань інформації щодо скандалу навколо розбещення дітей, нібито за участі працівників Артеку та народних депутатів України. Дві інші версії, за словами міністра – це зґвалтування дітей батьком та зґвалтування батьком за участі третіх осіб.

“За два дні – позавчора та вчора вночі”, заявив міністр, співробітники МВС зафіксували кілька контактів адвокатів матері потерпілих дітей з одним із підозрюваних у причетності нардепів, які “вимагали у депутата 2 мільйони доларів”. За словами Луценка, ця сума, нібито мала бути сплачена за те, щоб діти “перестали впізнавати нардепа”.

Міністр ствердив, що ці факти зафіксовані аудіо та відео засобами у відповідності до кримінально-процесуального кодексу.

“Ми чекаємо повідомлень про те, що люди затримані і будуть відповідати згідно чинного законодавства”, - таким чином міністр відповів на запитання з зали.