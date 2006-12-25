Як одесити борються з резонансними злочинами за дорученням Януковича

В Одесі виявлено великий центр конвертації, оборот якого становив понад 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Одеської митниці Василь ШАБЛОВСЬКИЙ, виступаючи на робочій нараді за підсумками проведення в Одеській області комплексної оперативно-профілактичної операції з посилення протидії злочинності.

Офіс фірми знаходився в квартирі в центрі міста. Співробітники податкової міліції вилучили печатку, фальшиві документи на 50 тис. грн., а також первинні бухгалтерські і податкові документи більш ніж 30 підприємств різних форм власності.

Виступаючи на нараді, начальник облуправління податкової міліції Сергій КОНЄВ зазначив, що з 15 грудня фахівці відомства спільно з оперативними командами провели 42 рейди і за результатами перевірок порушили 6 кримінальних справ.

Всеукраїнська операція з протидії злочинності, припиненню наркозлочинів, виявленню злочинів на пріоритетних напрямках економіки, розкриття тяжких і резонансних злочинів проводиться з 15 грудня 2006 р. по 15 січня 2007 р. відповідно до доручення прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.