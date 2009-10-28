МОЗ: найімовірніше, 20 людей у західних областях померли від пневмонії

У жовтні цього року 20 осіб в західних областях України померли, найімовірніше, від пневмонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

За його даними, за період з 13 жовтня у Тернополі 95 осіб було госпіталізовано, з них 25 у важкому стані (7 дітей і 18 дорослих), померли 10 осіб. Крім того, у Львові за період з 1 жовтня на стаціонарному лікуванні знаходилось 6 осіб, 4 померли. В Івано-Франківську з 13 жовтня 6 осіб померли, госпіталізовано 25 осіб, з них 7 у важкому стані.

«Та ситуація, яка склалася, пов’язана з діагнозом пневмонія», - сказав у свою чергу головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ.

Він також підкреслив, що всім госпіталізованим були проведені тести на наявність вірусу A/H1N1, які дали негативний результат.

В МОЗ підкреслили, що поки що точно неможливо сказати, що ці люди померли від грипу A/H1N1. Результати досліджень, які встановлять точну причину смерті цих людей, будуть отримані за 2-3 дні.