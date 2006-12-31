Рік Червоної свині буде ознаменований конфліктом Вогню і Води

Рік Червоної вогняної свині, що починається 18 лютого 2007 року, буде ознаменований конфліктом двох протилежних стихій, домінуючих найближчі 12 місяців: Вогню й Води. Тому прийдешній рік буде багатий на яскраві й не завжди мирні події, як у суспільному, так і в приватному житті, повідомляє NEWSru.

За прогнозами астрологів, 2007 рік у світовій політиці буде наповнений численними внутрішніми й міжнародними конфліктами, соціальними хвилюваннями й можливо навіть громадянськими війнами, які можуть призвести до зміни правлячих режимів. Жіночий Вогонь, що протидіє Воді, буде справді руйнівним.

Четвертий рік нового фен-шуй циклу Вісімки не буде мирним: держави й окремі люди проявлятимуть менше терпимості й витримки. Політичне життя буде наповнене палкими дебатами, потоками компроматів, гучними PR-акціями й контр-випадами.

Не вдасться прожити спокійно й звичайним людям, які не беруть активної участі в політичному житті. Проте, вогняна стихія робить 2007 рік сприятливим для укладення шлюбів і народження дітей. Прийдешній рік – це час протилежностей. Нерівні шлюби будуть у 2007 частими й щасливими.

Проте неврівноваженість у відносинах між людьми матиме несприятливий вплив на тих, хто хотів би в прийдешньому році щось приховати. Напевно, що таємне все-таки стане явним, тому про конфіденційність інформації краще подбати заздалегідь. Втім, матиме це й сприятливий ефект – для правосуддя це буде вдалий рік, в якому на лаву підсудних потраплять давно розшукувані злочинці.

Дуже вдалим 2007 рік виявиться й для амбітних людей – новачкам сприятиме успіх. Особливо багатим на приємні сюрпризи рік Червоної вогняної свині буде для жінок середнього віку. Що стосується бізнесу, то відмінно закінчаться початі в 2007 докорінні реформи й перетворення. Не знайти кращого часу для зміни роботи або навіть галузі діяльності, початку нової справи, переїзду на нове місце.

У рік Вогню, що покоїться на Воді, помітно зросте внутрішня міграція, збільшаться туристичні потоки. Рік видасться вдалим для тих, хто працює в транспортній галузі. Зворотною стороною цього постійного руху стане збільшення кількості транспортних пригод, аварій. Експерти фен-шуй говорять, що в 2007 краще уникати поїздок на північний захід від місця свого проживання, а також намагатися не з`являтися в дуже високих місцях: мостах, хмарочосах, горах.

У 2007 люди будуть більш схильні до мікробних і вірусних захворювань, що особливо впливають на шлунково-кишковий тракт. Отже в найближчі 12 місяців слід більше уваги приділяти дієті: підвищуються ризики шлункових розладів і харчових отруєнь. Слід уважніше, ніж зазвичай, стежити за своїм здоров`ям гіпертонікам і людям зі слабким зором.

Проте, астрологи вважають, що, не зважаючи на дуже непростий і бурхливий час, 2007 супроводжуватиметься значним підвищенням добробуту й значними досягненнями в особистому та професійному житті.