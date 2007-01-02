Україна ризикує відносинами з Туркменією

Посол України у Туркменистані Віктор МАЙКО вважає, що перебування в Україні деяких представників туркменської опозиції є спланованою акцією, мета якої - погіршення українсько-туркменських відносин.

Про це посол заявив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№50, 30 грудня 2006 року - 5 січня 2007 року).

“Упевнений тільки в одному: це спланована акція, мета якої - погіршення двосторонніх відносин України і Туркменістану”, - сказав В.МАЙКО. Посол висловив жаль, що Київ використали як агітаційний майданчик.

Він також розцінює цей факт як спробу деяких українських політиків заробити свій “маленький політичний капітал” на цій історії, адже сьогодні увесь світ говорить про Туркменистан.

Посол підтвердив, що Україна одержала ноту протесту з боку Ашгабата у зв’язку із виступом у Києві туркменських опозиціонерів. ”Правда. Вона була безпрецедентно різкою. Гадаю, у цій ситуації вона не мала бути такою. Водночас я визнаю, що у цей складний для Туркменистану період ми не все зробили для того, щоб така нота не з’явилася”, - додав він.

В.МАЙКО вважає, що змін у зовнішній політиці Туркменістану найближчим часом не буде, як не буде й істотних зрушень на користь однієї країни на шкоду іншій.

Посол вважає дуже ймовірним підвищення ціни на газ після 2007 року. В.МАЙКО зазначив, що на сьогодні яскраво вираженого негативу до України у туркменської сторони немає. “Можу сказати, що нашу країну зі списку потенційних переговірників ніхто не викреслював і не збирається викреслювати. Якщо сьогодні Україна щодо газових експортних проектів постукає у двері зі зваженою, правильною і підготовленою позицією, яку ми ж самі не забудемо за кілька днів, а виконуватимемо і відстежуватимемо, тоді робота продовжиться, і туркменська сторона все відновить”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи існує проблема надійності компанії «РосУкрЕнерго», посол зазначив, що «державні структури у цій ситуації були б ефективнішими за приватні”.

На думку В.МАЙКА, Україна є сьогодні серйозним конкурентом у всіх питаннях, що стосуються двосторонніх відносин, і це не лише енергосектор, це величезний будівельний ринок, військово-технічне співробітництво. “Туркменистан сьогодні є дуже привабливим партнером. Україна займала й займає дуже серйозний сегмент цього ринку. І події, які недавно відбулися в Києві, - пряма загроза нашим подальшим плідним відносинам”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 грудня 2006 року від зупинки серця помер президент Туркменістану Сапармурат Ніязов.

25 грудня на прес-конференції в УНІАН представники туркменської опозиції - лідери «Союзу демократичних сил Туркменістану» Худайберди ОРАЗОВ і Нурмухаммед ХАНАМОВ заявили, що люди втомилися від нинішнього режиму, репресій. Вони поширили заяву, в якій звертаються до лідерів країн Європейського Союзу, СНД, Росії та США з проханням надати підтримку демократичним процесам у Туркменістані, зокрема, проведенню перших демократичних президентських виборів, забезпечивши участь міжнародних спостерігачів. У той же час вони не виключили, що в разі недопущення опозиції до виборів, вони візьмуться до активних дій.

Пояснюючи, чому туркменські опозиціонери приїхали саме до України, і з ким вони ведуть переговори, вони відповіли, що хотіли розпочинати свою кампанію з країни СНД, а Україна є державою з найбільш вільними ЗМІ. Опозиціонери відмовилися називати прізвища людей, з якими ведуться переговори, підкресливши, що це не тільки українські політики, депутати, а й представники інших країн.