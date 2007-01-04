Синоптики прогнозують, що 2007 рік буде рекордно теплим

2007 рік може виявитися найжаркішим роком для планети - такий прогноз британських синоптиків.

Фахівці відзначають 60% вірогідність того, що середня річна температура на поверхні Землі зрівняється або навіть перевищить рекордний показник 1998 року.

Середньорічна температура поверхні планети в 2007 році очікується на 0,54 градуса вище за багаторічний показник - 14 градусів за Цельсієм. У 1998 році цей показник був перевищений на 0,52 градуса.

Прогноз Метеоуправління грунтувався на двох головних чинниках, сказав глава дослідницької групи Кріс Фолланд.

Перший чинник - викид в атмосферу парникових газів, тут враховується статистика. "Парникові гази викликають потепління, аерозолі - охолоджування атмосфери", - сказав професор Фолланд в інтерв`ю Бі-бі-сі.

"Інший чинник, який дозволяє зробити прогноз, це ефект "Ель-Ніньйо", - додав він.

Природний феномен "Ель-Ніньйо" характеризується незвичайно теплими океанськими течіями біля північно-західного узбережжя Південної Америки, які, на думку вчених, найбільше впливають на щорічні зміни в земному кліматі.

Рекорд цього року пояснюється тим, що "Ель-Ніньйо" вже вплинув на води Тихого океану, і ефект цього впливу триватиме перші три місяці 2007 року.

В результаті середньорічна температура буде вищою від звичайної.

ВВС