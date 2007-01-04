В Україні залишилися без електрики 144 населених пункти

Сьогодні вночі внаслідок складних погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру) та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у п`яти областях сталося знеструмлення 144 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, в Одеській без електроенергії залишився 81 н.п., в Кіровоградській - 39 н.п., у Миколаївській - 14 н.п., в Черкаській - 6 н.п. та в Полтавській – 4 н.п).

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.