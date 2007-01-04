В Україні залишилися без електрики 144 населених пункти
10:26, 04 січня 2007Суспільство
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Найбільше потерпає Одеська область
Сьогодні вночі внаслідок складних погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру) та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у п`яти областях сталося знеструмлення 144 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, в Одеській без електроенергії залишився 81 н.п., в Кіровоградській - 39 н.п., у Миколаївській - 14 н.п., в Черкаській - 6 н.п. та в Полтавській – 4 н.п).
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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