Скільки коштуватиме технологічний газ для України

Україна в переговорах з Росією наполягає на збереженні ціни технологічного газу на рівні 2006 року, оскільки в нових контрактах була збережена колишня ціна транзиту російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України з питань ПЕК Андрій КЛЮЄВ за підсумками робочої наради, присвяченої питанням безперебійної роботи Трипільської ТЕС.

А.КЛЮЄВ повідомив, що в даний час завершується переговорний процес щодо вартості технологічного газу. Він зазначив, що у принципі між сторонами вже досягнуто порозуміння. «У принципі, порозуміння є. Я думаю, що в найближчі тиждень-два ми завершимо переговорний процес», - сказав він. А.КЛЮЄВ спростував інформацію про те, що технологічного газу не вистачає в балансі на 2007 рік.

Довідка УНІАН. Технологічний газ використовується як паливо в газотранспортній системі при прокачуванні газу. Щорічно для цього необхідно мінімум 5,2 млрд. куб. м газу. Ціна газу для України підвищиться в 2007 р. з 95 до 130 доларів за 1 тис. куб. м.

Ціна транзиту російського газу територією України становить 1,6 доларів за куб. м. на 100 км.