У Газпромі підтвердили, що Україна розплатилася за жовтень

ВАТ «Газпром» підтверджує, що Україна повністю розплатилася за спожитий у жовтні газ.

Про це УНІАН сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Газпром» отримав увесь необхідний платіж за жовтень», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

При цьому він не уточнив точну суму. «Все, що спожили (у жовтні) – все сплатили», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Нафтогаз України» розрахувався з «Газпромом» за газ, поставлений в Україну в жовтні поточного року. При цьому вона зазначила, що провести проплату було досить складно.

3 листопада, виступаючи в парламенті, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що "Нафтогаз" за спожитий у жовтні газ повинен перерахувати російському "Газпрому" 4 млрд. грн.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно й у повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.