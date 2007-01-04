На Дніпропетровщині двоє грабіжників задушили трирічну дитину

У селі Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області правоохоронні органи затримали двох місцевих безробітних, які під час пограбування родини задушили трирічного хлопчика та намагалися вбити його семирічну сестру.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, зловмисники віком 22 та 34 років вибили двері будинку та викрали за відсутності батьків потерпілих 964 гривні. Один із зловмисників – раніше судимий, інший – інвалід другої групи.

За фактом навмисного вбивства прокуратура Новомосковського району порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.