МВФ не прив'язується до виборів, але умову ставить

Міжнародний валютний фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.

Таке роз`яснення поточних відносин МВФ із Україною міститься в повідомленні Представництва МВФ в Україні, переданому УНІАН.

Наголошується, що голова Місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ в інтерв`ю, оприлюдненому на сайті МВФ, заявила, що завдяки реалізації програми вдалося стабілізувати надзвичайно складну економічну ситуацію в Україні. Ця стабільність відіграє визначальну роль у забезпеченні добробуту українського народу.

Директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН, у свою чергу, в інтерв`ю «Рейтерс» відзначив важливість досягнення в Україні повного консенсусу, включно з виконавчою гілкою влади, який є необхідним для успішного впровадження економічної програми, підтримуваної фінансуванням із боку МВФ, на майбутнє. «Як ми говорили, МВФ готовий до співпраці з владою України, як тільки буде забезпечено такий консенсус», - наголошується в повідомленні.

У представництві МВФ УНІАН підкреслили, що МВФ у питанні співпраці з Україною жодним чином не прив`язується до дати президентських виборів, і все залежатиме тільки від того, як швидко українській владі вдасться досягти вищезгаданого консенсусу.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлено безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш становив 3,3 млрд. дол. замість запланованих 3,2 млрд. дол. Четвертий транш обсягом 3,8 млрд. дол. МВФ планував надати Україні до кінця 2009 року.

З 12 по 24 жовтня ц.р. місія МВФ перебувала в Києві. Експерти МВФ оцінювали виконання показників критеріїв ефективності програми stand-by згідно з Меморандумом про економічну й фінансову політику від 23 липня ц.р., підписаним між Україною і МВФ.

25 жовтня було оприлюдено заяву Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що закон про підвищення соцстандартів буде ветовано Президентом України, оскільки він суперечить програмі співпраці.

30 жовтня Президент В.ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму й мінімальної заробітної плати».

7 листопада директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що Фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які запланованона січень 2010 року.