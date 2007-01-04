У вас є наркотики? Тоді вони прийдуть до вас...

У святкові дні правоохоронці вилучали у кримчан наркотики і ртуть.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС у Криму, в перший день 2007 року під час проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання припинено діяльність нарколабораторії в Совєтському районі Криму. Вдома у 36-річного місцевого жителя було виявлено і вилучено пристрій для виготовлення особливо небезпечного психотропного наркотику – первінтіну. Встановлено, що власник нарколабораторії також надавав своє житло для вживання «гвинта». За чотири місяці наркоманський притон приніс своєму господарю чималий прибуток, точна сума встановлюється.

2 січня в Керчі за місцем проживання 38-річного чоловіка було виявлено і вилучено скляну колбу із ртуттю. Кілограм ртуті чоловік мав намір продати на колгоспному ринку за дві тисячі гривень. Зараз проводиться ретельна перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Продовжуються заходи щодо встановлення і ліквідації каналів надходження до Криму наркотиків. 31 грудня співробітники Вірменського міського відділу міліції затримали двох зловмисників із Херсонської області. Чоловіки, 38 і 39 років, приїхали до Криму на своїй машині з метою продати тут 500 грам марихуани. За наркотик, який привезли з Херсонської області, вони мали намір одержати більше 6 тисяч гривень. Вилучена травичка направлена на дослідження експертам, а відносно наркоділків проводиться перевірка.

3 січня правоохоронці в Ленінському, Бахчисарайському районі Криму, в Євпаторії і Сімферополі вилучили близько 12 кілограм марихуани, на загальну суму в 120 тисяч гривень. Зокрема, у жителя села Горностаєвка Ленінського району вилучили відразу 5 кілограм 900 грамів цієї наркотичної речовини, повідомили в ЦГЗ.