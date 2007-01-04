Ющенко: СНД потребує нового механізму співпраці держав-учасниць

У рамках СНД Україна зацікавлена, насамперед, у створенні зони вільної торгівлі, уніфікації митних процедур і вдосконаленні регуляторної політики. Про це заявив сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів під час свого візиту до Коломиї разом із Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«На жаль, у рамках Співдружності ми на сьогодні не знайшли спільних поглядів по цих позиціях, і це гальмує економічний розвиток наших країн», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави зазначив, що Україна регулярно виступає «з прагматичними і конкретними» ініціативами в рамках Співдружності, такими як врегулювання питань, пов’язаних з демаркацією і делімітацією кордонів, реадмісією, роботою митниць та ін.

«Ми цінуємо можливість багатостороннього діалогу в рамках СНД», – сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він наголосив, що в Україні усвідомлюють відсутність ефективного механізму співпраці в Співдружності. Про пошук такого механізму саме йшлося на минулому засіданні глав держав-учасниць СНД, яке відбулося у Мінську в листопаді минулого року.