У Кіровограді триває скандал навколо виборів мера

Кіровоградська міська територіальна виборча комісія всупереч рішенню Апеляційного суду області визнала недійсними позачергові вибори мера, що відбулись 26 листопада 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення вчора на засіданні комісії проголосували 8 із 14 членів ТВК. Члени комісії вказують на те, що апеляційним судом не були скасовані рішення ТВК про визнання порушень на частині виборчих дільниць.

Як зазначено у постанові комісії встановленим є той факт, що дії 75 дільничних виборчих комісії не відповідали вимогам чинного законодавства.

Оскільки дана цифра становить 61% від загальної кількості виборчих дільниць, ТВК вважає, що виявлені порушенні вплинули на результати виборів міського голови м. Кіровограда.

Комісія також нагадала про 4 тис. виборчих бюлетенів, що були визнані недійсними через відсутність штампу «вибув» навпроти прізвища одного з кандидатів.

Також на захист свого рішення комісія апелювала до норм законодавства, якими визначено, що ТВК може прийняти рішення, яке по суті повторює те, що було визнане судом протиправним. І це можливо за умови, якщо рішення було скасовано судом з формальним підстав.

На сьогодні міська ТВК Кіровограда зареєструвала 15 кандидатів на посаду мера на повторним виборах призначених на 11 лютого.

Кандидат, який отримав найбільше голосів виборців на виборах 26 листопада 2006 року - комуніст Володимир ПУЗАКОВ, вважає рішення ТВК незаконним. За його словами, «члени комісії виконують чиєсь політичне замовлення». В.ПУЗАКОВ пообіцяв оскаржити постанову ТВК у судовому порядку.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ТВК м. Кіровограда винесла постанову про визнання виборів недійсними через порушення, допущені дільничними виборчими комісіями у ході голосування та при підрахунку голосів виборців.

27 грудня Кіровський районний суд Кіровограда відхилив позов кандидата на посаду міського голови, комуніста В.ПУЗАКОВА на рішення територіальної виборчої комісії про визнання позачергових виборів недійсними.

3 січня Апеляційний суд Кіровоградської області визнав протиправною і скасував постанову територіальної виборчої комісії м. Кіровограда від 1 грудня 2006 року про визнання позачергових виборів мера недійсними.