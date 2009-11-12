23 листопада вкладники Укрпромбанку отримають доступ до депозитів

Із 23 листопада вкладники "Укрпромбанку" отримають доступ до своїх коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам тимчасовий адміністратор «Родовід Банку» Сергій ЩЕРБИНА.

За його словами, "Родовід Банк" із 17 листопада почне приймати заявки від вкладників "Укрпромбанку" на виплату депозитів, а з 23 листопада вкладники вже отримають доступ до своїх коштів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ на прес-конференції повідомив, що Кабінет міністрів України на своєму вчорашньому засіданні затвердив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 5,6 млрд. грн.

Нагадаємо, 8 жовтня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення активів і пасивів «Укрпромбанку» до державного «Родовід Банку».

Національний банк України 22 жовтня на засіданні правління схвалив переведення зобов`язань перед вкладниками «Укрпромбанку» до «Родовід Банку». Також на засіданні було ухвалено рішення підтримати ліквідність «Родовід Банку» для здійснення відповідних розрахунків із вкладниками.