Норвезька поліція затримала в аеропорту 7 п`яних українських льотчиків

Норвезька поліція затримала в аеропорту Флесланд, розташованому недалеко від міста Берген, сімох громадян України - членів екіпажу транспортного літака Ан-22, які збиралися вилетіти в рейс в нетверезому стані.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве телебачення.

"Підозри виникли у співробітника служби безпеки аеропорту, який викликав поліцію. Перевірка показала, що сім чоловік, зокрема, командир корабля, другий пілот і штурман знаходяться в стані алкогольного сп`яніння", - повідомив представник поліції Норвальд ВІСНЕС.

Вантажний літак Ан-22, до складу екіпажа якого входять 17 чоловік, мав доставити в Баку американське нафтове устаткування.

У норвезькій поліції повідомили, що Посольство України проінформоване про затримання сімох членів екіпажа. Згідно з норвезьким законодавством, затриманим може загрожувати до двох років ув’язнення.

"Могла відбутися катастрофа", - так прокоментував Н.ВІСНЕС можливі наслідки вильоту п`яного екіпажа в рейс.

Поки УНІАН не вдалося одержати коментар МЗС України з цього приводу.