ВР ухвалила закон щодо досліджень в Антарктиці

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про Антарктичну діяльність”.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосував 391 із 443 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Положення даного Закону будуть поширювати свою дію на всі види діяльності, пов’язані з дослідженням і використанням Антарктики Україною. Закон містить норми, які визначають мету (забезпечення інтересів України в Антарктиці) та основні засади антарктичної діяльності в Україні, повноваження Кабінету Міністрів України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері антарктичної діяльності.

Фінансування антарктичної діяльності здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України та інших не заборонених законами України джерел.

Перебування суб`єктів антарктичної діяльності, морських та повітряних суден під прапором України в антарктичних районах, що особливо охороняються, та в антарктичних районах, що особливо управляються, здійснюється на підставі дозволу на провадження антарктичної діяльності, який видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері антарктичної діяльності. Суб`єкти антарктичної діяльності в Антарктиці планують і здійснюють свою діяльність таким чином, щоб обмежити негативний вплив на навколишнє середовище Антарктики та екосистем. Суб`єкти антарктичної діяльності, що завдали шкоди навколишньому середовищу Антарктики під час антарктичної діяльності, несуть відповідальність відповідно до закону.

З метою визначення напрямків проведення досліджень, концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів буде створюватись Державна програма досліджень України в Антарктиці. Основні напрямки програми повинні бути пов’язані з існуючими та перспективними міжнародними програмами дослідження Антарктики.