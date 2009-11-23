Соціальну картку киянина можна буде отримати вже у грудні

Уже наприкінці року кожен соціально-незахищений киянин зможе отримати особистий електронний платіжний документ – соціальну картку киянина.

Про це повідомив голова робочої групи з вивчення питань розробки комплексного механізму соціального захисту населення, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА..

«Сьогодні столична влада робить все можливе для того, щоб уже в грудні кияни почали отримувати особисті електронні платіжні документи. І головне наше завдання сьогодні – почати потужну роз’яснювальну роботу, розказати мешканцям про переваги таких карток і почати їх оперативне розповсюдження», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, з метою вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду запровадження та функціонування соціальних карток члени столичної робочої групи їздили до Москви та Гельсінкі, де успішно працюють аналогічні проекти.

«Ми розповсюджуватимемо соціальні картки у всіх районах міста. У кожному ЖЕКу працюватимуть співробітник банку, соціального управління, фотограф. До ЖЕКу запрошуватимуть киян, ознайомлюватимуть їх з можливостями та перевагами користування соціальною карткою. У разі згоди на отримання такого документу, майбутній власник картки напише заяву і за кілька днів отримає персональну соціальну картку. Підкреслю, що видача цих електронних платіжних документів здійснюватиметься безкоштовно», – пояснив механізм розповсюдження соціальних карток А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, соціальна картка киянина має надійну систему захисту і може виконувати наступні функції:

1. Ідентифікаційного документу (посвідчення особи).

2. Засобу достовірного обліку:

- персоніфікованих даних громадян;

- пільг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування;

- соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян в територіальних центрах районів міста.

3. Засобу реалізації пільг, що належать відповідним категоріям громадян:

- у міському пасажирському транспорті (метрополітен, електротранспорт, автобуси та маршрутні мікроавтобуси);

- при оплаті житлово-комунальних послуг;

- при безкоштовному отриманні чи купівлі медикаментів;

- при отриманні медичних послуг;

- при реєстрації в пільгових чергах, наприклад, на отримання засобів пересування для громадян з обмеженими можливостями чи забезпечення засобами реабілітації та протезування;

- при отриманні інших пільг, наприклад, безкоштовного забезпечення твердим паливом.

4. Дисконтної картки для оплати товарів у магазинах та супермаркетах.

5. Платіжним засобом, рахунком для перерахування пенсій та адресної матеріальної допомоги (за бажанням громадян).

6. Зберігання інформації медичного характеру (наприклад, група крові, медичні препарати, що викликають алергічні реакції, тощо за бажанням громадян).

7. Іншої інформації, наприклад, медичного страхування, програм лояльності тощо.

Як повідомлялося, 12 жовтня поточного року було визначено переможців конкурсного відбір потенційних виконавців робіт із впровадження системи «Соціальна картка киянина». Ними стали ТОВ «Універсальні інформаційні технології» та ВАТ «БМ Банк».