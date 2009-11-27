Профільний комітет ВР схвалив законопроект про доступне житло

Комітет з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект «Про забезпечення громадян доступним житлом».

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні Верховної Ради.

Згідно з повідомленням, законопроект №4124 «Про забезпечення громадян доступним житлом», внесений до ВР Кабінетом міністрів 25 березня ц.р., пропонує визначити правові, організаційні та економічні основи державної політики щодо забезпечення громадян, які потребують покращення житлових умов, але не мають права на соціальне житло, доступним житлом.

Під таким житлом розуміються побудовані та споруджувані за державної підтримки житлові будинки (комплекси), зокрема, садові (одноквартирні) житлові будинки, квартири в багатоквартирних житлових будинках.

Члени комітету вважають, що реалізація законопроекту дозволить створити умови щодо доступності будівництва (придбання) житла для громадян, які потребують покращення житлових умов, визначити стандарти доступного житла, покращити технічний стан житлового фонду, вирішити проблему забезпечення населення житлом, дасть новий імпульс розвитку житлового будівництва і будівельного комплексу в цілому.