Епідемія забрала життя 414 українців

В Україні станом на 26 листопада кількість померлих від грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) зросла до 414 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

В тому числі, за останню добу померли 10 осіб.

Загальна кількість осіб, які захворіли з початку епідемії, становить 1 млн. 751 тис. 546 осіб; за останню добу - 34 тис. 982 особи.

Госпіталізовано з початку епідемії 104 тис. 332 особи, за останню добу - 2 тис. 302 осіб.