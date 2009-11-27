У Києві у зв'язку з Днем голодомору обмежено рух транспорту

29 листопада у зв’язку з проведенням заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів на дорогах столиці частково обмежать рух автотранспорту та заборонять паркування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Зокрема, з 9.00 буде перекритий рух транспорту на вулиці Івана Мазепи від площі Слави до Києво-Печерської Лаври. На цій ділянці також не можна буде паркувати машини. Обмеження діятимуть до завершення проведення заходів на території Меморіалу пам’яті жертв голодоморів.

Окрім того, на час проведення всеукраїнської хвилини мовчання – о 16.00 - КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен» та Комунальна служба перевезень КМДА призупинять рух громадського транспорту з подаванням відповідного звукового сигналу.