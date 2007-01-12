Відкрився традиційний фестиваль червоного вина

Сьогодні в Мукачевому відбулося офіційне відкриття традиційного щорічного фестивалю "Червоне вино-2007", на який з`їхалися винороби з усього Закарпаття як приватні підприємці, так і представники промислових підприємств. Усі вони пропонують гостям фестивалю свою продукцію. Фестиваль проходить за сприяння міського голови міста Василя ПЕТЬОВКИ і користується підтримкою численних спонсорів.

Підбиття підсумків фестивалю відбудеться у неділю, 14 січня, на Старий Новий рік. Планується, що цього ж дня "червоне вино" скуштують також Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНІ, які матимуть зустріч у місті над Латорицею.

Цілком можливо, що нагороди цьогорічні переможці фестивалю отримають з рук глави Української держави.

Цьогорічний 12-й винний фестиваль «Червоне вино – 2007» зібрав рекордну кількість учасників-виноробів. Цього року їх близько 80, тоді як у попередні роки виноробів було близько 50. Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу торгівлі Мукачівського міськвиконкому Мар`яна ДЕРЕВ`ЯНИК.

Фестиваль триває з 11 до 14 січня. Протягом цього часу спеціальна дегустаційна комісія у складі 6-8 членів визначить найкращих умільців виготовлення цього напою. Переможці отримають дипломи та спеціальні призи – ягня й порося. А скуштувати склянку вина відвідувачам пропонують за ціною від 1 до 10 гривень.