У Запорізькій області підлітки по-звірячому вбили двох дітей, щоб заволодіти оргтехнікою, яка знаходилася в їхньому будинку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, злочин було скоєно 11 січня в приватному будинку на території селища Матвіївка Вільнянського району області.

"11 січня о 13.15 старший син господарів повернувся додому й знайшов там свою сестру та двоюрідного брата мертвими: тіла 14-річної дівчинки й 8-річного хлопчика були буквально порізані ножем", - розповіли в ЦГЗ, зазначивши, що встановити вбивць вдалося протягом доби.

Ними виявилися двоє жителів Запоріжжя - брати-підлітки 14 й 17 років, знайомі старшого брата вбитої дівчинки.

За даними ЦГЗ, завдяки цьому знайомству вони взнали, що сім`я достатньо заможна й спланували злочин наперед - за день до скоєння вбивства знайшли покупців на оргтехніку (комп`ютер), який планували привласнити.

"Убивши, вони забрали комп`ютер, DVD-програвач і 4 мобільні телефони - такою виявилася ціна життя двох дітей", - повідомили в ЦГЗ.

Зараз щодо затриманих порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України - "Навмисне вбивство", що передбачає як максимальне покарання довічне ув’язнення.

Слідство веде прокуратура Запорізької області.