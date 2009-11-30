У Нафтогазі прикинули, скільки Росія захоче за газ у 2010 році

НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що контрактна ціна природного газу, яка діятиме в 2010 році на кордоні Україна-Росія, становитиме 295-337 дол. за 1 тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на розрахунки, подані компанією в Мінекономіки і Мінпаливенерго.

За інформацією співбесідника агентства, ціна імпортованого газу, відповідно до довгострокового контракту купівлі-продажу природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», визначається за формулою, залежно від рівнів ціни на нафтопродукти (мазут, газойль), які діяли на ринку протягом дев`яти місяців, які передували періоду визначення ціни на газ.

При цьому він нагадав, що, починаючи з 2010 року ставка транзиту газу територією України розраховуватиметься за формулою з урахуванням таких складових: тариф, який діяв у році, який безпосередньо передує даному року транспортування; паливна складова; відстань транспортування; рівень інфляції в Європейському Союзі.

Також джерело відзначило, що, відповідно до контракту про об`єми і умови транзиту природного газу територією України, ставка транзиту природного газу територією України в 2010 році, з урахуванням паливної складової газу, становитиме 2,7-2,8 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

Нагадаємо, в першому кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі вона знизилася до 270,95 дол. за тис. куб. м, у третьому - до 198,34 дол. за тис. куб. м. У четвертому кварталі ціна на газ для України становить 208 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з довгостроковим газовим контрактом, підписаним ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня п.р., ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за тис. куб. м).

Відповідно до доповнень до контрактів від 24 листопада п.р., річна контрактна кількість газу на 2010 рік визначена в об`ємі 33,75 млрд. куб. м.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.