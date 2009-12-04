Патріарх Філарет звернувся до віруючих Московського Патріархату

Центром єднання українського православ’я може стати Константинопольський Патріархат. Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Київського Патріархату, про це повідомив у своєму зверненні до духовенства та віруючих Української православної церкви Московського патріархату Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

«Ми не можемо забувати, що Константинопольська Церква-Мати має і бажання, і авторитет, і належну поінформованість в українських справах для того, щоби бути не тільки стороною чи посередником діалогу, але й центром єднання українського православ’я, - зазначив Патріарх. - І, на відміну від Московського Патріархату, Константинопольська Церква для цього на самому високому рівні проводить переговори та зустрічі з нами, в тому числі й особисто з Предстоятелем Київського Патріархату. Ми високо цінуємо це і залишаємо для себе можливим розглядати всі конструктивні пропозиції Константинопольської Матері-Церкви, які вестимуть до об’єднання українського православ’я».

На думку Філарета, відкриття у Києві представництва Вселенського Патріарха могло би посприяти як кращому порозумінню між православними в Україні, так і кращому інформуванню Патріарха Варфоломія про життя Української Церкви.

Патріарх Філарет також зазначив, що в Київському Патріархаті розуміють, що діалог про об’єднання українського православ’я не буде легким.

«Ми добре бачимо, що хоча зараз Московська патріархія не виступає проти діалогу УПЦ (МП) з Київським Патріархатом, українських архієреїв, які не згідні з цим діалогом, патріархія не напоумлює підкорятися своєму Предстоятелю і Синоду», - зазначив він.

«Нагадаю, що одного разу в УПЦ вже було привнесено розділення між Предстоятелем і єпископатом – це не принесло користі церкві. Зараз ми знову бачимо спроби підірвати авторитет Предстоятеля УПЦ (МП) (митрополита ВОЛОДИМИРА - УНІАН), знову, нехай неформально, але дієво урізати права незалежності і самостійності в управлінні – цей шлях не був результативним раніше, не стане корисним і тепер», - сказав Патріарх ФІЛАРЕТ.

Він також додав, що всіх православних віруючих в Україні об’єднує сьогодні бажання «подолати розділення православ’я в Україні – це, разом із єдністю у православній вірі, є основою для діалогу і порозуміння».